«С этого началась глобализация»

Разговор с исполнителем роли Дайкокуя Кодаю — Мацумото Косиро Десятым

— Помните свои чувства, когда вы впервые услышали историю Кодаю?

— В первую очередь Кодаю был человеком эпохи «запертой страны», когда существовало большое количество разных ограничений. Поэтому и суда в то время строились такие, чтобы они не могли далеко выходить в море, не было разрешения. Но зато при каком-то шторме они могли легко затонуть. И вот таким образом, попав в бурю, Кодаю вернулся в Японию только через десять лет. Те десять лет — это непредставимый, ужасно долгий отрезок времени. Но даже и за этот долгий срок он не утратил желания вернуться в Японию и не утратил своей надежды на это возвращение. Вот эту силу Кодаю я очень хорошо прочувствовал.

— В феврале этого года вы даже специально отправились в Исэ, чтобы посетить мемориальный музей Кодаю. Какая была главная цель — образовательная?

— Для самообразования тоже, конечно. И еще я думал, что, если посетить родные места Кодаю, там, возможно, я какой-то энергией смогу подпитаться. А если не съездить туда самому, то подлинную суть Кодаю трудно будет уловить. Все же это человек, который остался в истории,— я надеялся более глубоко его понять. Там, в музее, я смог подробно поговорить и послушать про Кодаю. Он был очень обаятельной личностью, сам с большим удовольствием вступал во взаимодействие с людьми, как мне рассказали. Именно поэтому, находясь в России, ему удалось и культурный обмен наладить. И в том, что он все-таки смог вернуться в Японию, его характер сыграл большую роль, поскольку с человеком любого уровня и положения он мог найти общий язык.

— Трудно не думать о том, что между историей Кодаю и сегодняшней глобализацией Японии есть прямая связь. Благодаря Кодаю было впервые составлено научное исследование о России, он стал одним из первых связующих звеньев между нашими странами…

— В историческом смысле так и есть. После своего возвращения в Японию он прожил еще 30 лет. Но хотя никакой международной деятельности он не вел, политиком не стал, все же он провел свою жизнь, рассказывая людям про Россию, что это за страна. И действительно, с него, пожалуй, началась потом, через века, японская глобализация.

— Вы доехали до родных мест Кодаю в Исэ. Нет ли теперь намерения доехать по его стопам до России?

— И правда! Не доехать ли? Это та страна, где я никогда не был. И это действительно трудно вообразимый огромный мир. Я узнал, что полет на самолете из конца в конец России занимает восемь часов. Из Японии за такое время можно в очень дальнее зарубежье улететь. Как широка ваша страна! А в эпоху Кодаю и вовсе не было сношений с заграницей. И он открыл для себя такую огромную страну, испытывал разного рода культурный шок. Только представить себе это все — действительно потрясающе.

Но ведь и я тоже не мог себе представить, что когда-нибудь я узнаю Россию, буду размышлять о России, что такой шанс придет в кабуки, нет, я не думал никогда. Этот месяц для меня — каждый день — очень вдохновляющий.

Беседовала Юлия Стоногина