28 июня, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Зарегистрированные на Бермудах самолеты российских авиакомпаний могут прекратить полеты

Иностранные суда российских авиакомпаний могут прекратить полеты. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Алексея Новгородова, ведомство решило игнорировать соглашение с Бермудами, где зарегистрированы эти лайнеры. Отмечается, что в Росавиацию поступило письмо от МИД РФ, в котором указано, что соглашение с Бермудами не считается международным, а значит, и не имеет приоритета над национальным законодательством.

Кроме того, территориальные органы при проверках авиакомпаний будут классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие.

Также господин Новгородов просит довести информацию до авиакомпаний, чтобы они незамедлительно начали сертифицировать все изменения в воздушных судах в Росавиации. Ведомство начало инициировать это требование зимой-весной текущего года. Перевозчики подобные изменения вносят в бывшие в употреблении самолеты, взятые в лизинг на вторичном рынке.

Как сообщалось ранее, примерно 400 иностранных судов российских перевозчиков было модифицировано. По словам представителей авиакомпаний, всего у них более 600 лайнеров зарубежного производства. Десяти из 400 Росавиация уже запретила полеты.

Напомним, в апреле стало известно, что российские власти решили стимулировать авиакомпании и лизингодателей регистрировать самолеты в российском реестре, в противном случае им придется с 2020 года платить НДС в размере 20% на ввозимые машины.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иностранным самолетам повысят ценник».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя