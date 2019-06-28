В поселке Краснодарском дали воду

В четверг, 27 июня, вечером в поселке Краснодарском краевого центра дали воду. Решение было согласовано с управлением регионального Роспотребнадзора. Как рассказали в мэрии, вода из кранов жителей поселка пока будет течь техническая и сильно хлорированная.

«Пить ее нельзя, использовать для приготовления еды — тоже. Хлорирование нужно, чтобы прочистить и продезинфицировать все трубы магистрального водопровода, внутридомовые сети», - говорят в администрации Краснодара. Сообщается, что в ближайшие дни, до завершения прочистки и дезинфекции системы, продолжится подвоз питьевой и технической воды жителям поселка.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в период с 24 по 25 июня в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 24 жителя поселка Краснодарский. Из нихх 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Все обратившиеся были госпитализированы. Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СУ СКР по краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Питьевую воду в дома поселка Краснодарский дадут только после того, как будет соответствующее заключение надзорного ведомства.

Василий Хитрых