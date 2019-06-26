По факту массового отравления людей водой в Краснодаре возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СУ СКР по краю возбудил уголовное дело по факту отравления людей в поселке Краснодарский краевого центра. Дело возбуждено по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, поводом для возбуждения дела стало сообщение об обращении жителей поселка Краснодарский в больницу с подозрением на отравление. Следствием было установлено, что в период с 24 по 25 июня в больницу с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарский из которых 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Все обратившиеся были госпитализированы. Десять детей в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, у госпитализированных жителей поселка Краснодарский подозрение на острую кишечную инфекцию. В связи с этим, мэрия приняла решение отключить центральное водоснабжение поселка и организовать подвоз питьевой воды. Специалисты краевого Роспотребнадзора взяли пробы воды из под кранов жителей Краснодарского для лабораторного исследования. Оно займет три дня.

Дмитрий Михеенко