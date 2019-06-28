СМИ: ВТБ согласился принять от Индии платежи за российское вооружение в евро

Индия, вероятно, сможет заплатить России в евро за поставку вооружений. Как сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, договоренность с ВТБ была достигнута в июне. Отмечается, что часть платежей уже производилась путем перевода индийских рупий в рубли.

По информации газеты, уже подписано несколько контрактов на поставки Индии вооружения из России. В частности, покупка Индией систем С-400, лизинг подводной лодки «Чакра» и приобретение четырех фрегатов. Еще несколько контрактов ожидает подписания.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия выиграла в тендере на поставку индийским вооруженным силам ПЗРК «Игла», обойдя конкурентов из Швеции и Франции. Сумма потенциальной сделки оценивалась в $1,5 млрд, но для ее твердого подписания потребуются отдельные переговоры.

Подробности — в публикации “Ъ” «Контракт на кончике "Иглы"».