Обвинение попросило суд объединить два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Государственный обвинитель ходатайствовал на заседании Заводского райсуда Кемерово об объединении в одно судебное производство двух уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

По мнению прокурора, в одно производство нужно объединить дело о халатности пожарного Андрея Бурсина и основное дело, по которому подсудимыми проходят семь человек. В последнем фигурируют бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, экс-техдиректор фирмы Георгий Соболев, бывший глава компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник пожарного расчета Сергей Генин.

Гособвинитель мотивировал ходатайство тем, что оба дела объединены одним фактом — пожаром. Кроме того, в деле Андрея Бурсина фигурируют в качестве доказательства показания обвиняемого Сергея Генина. «Параллельное рассмотрение дел приведет к длительному судопроизводству, исследованию одних и тех же документов, двойному допросу одних и тех же потерпевших и свидетелей»,— сказал прокурор.

Прошение поддержали присутствующие потерпевшие, сам подсудимый Андрей Бурсин и его защитник Александр Полковников. Судья сообщил, что во втором процессе заявлено такое же ходатайство (его поддержали все участники стороны, кроме Игоря Полозиненко и его адвоката), и отложил судебное заседание на 2 июля.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Он унес жизни 60 человек. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек.

Подробнее о судебном процессе — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Нина Обелюнас