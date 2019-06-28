День рождения банкомата Сбербанк встречает установкой дополнительных устройств на Черноморском побережье

На побережье к высокому туристическому сезону дополнительно установили 200 банкоматов

В России Сбербанк обслуживает более 40% банкоматов

Сегодня во всем мире отмечается 52-й день рождения банкомата. Сбербанк обслуживает более 55 тысяч полнофункциональных банкоматов по всей России. Это более 40% от общего количества банкоматов в стране.

На Краснодарский край приходится более 2 000 тысяч устройств, из них свыше 600 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов банка (оснащены разъемами для наушников, подписью шрифтом Брайля, голосовым сопровождением). В рамках подготовки к туристическому сезону в населенных пунктах вдоль Черноморского побережья установили дополнительные банкоматы.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Действуя в интересах своих клиентов, к началу высокого сезона 2019 года Сбербанк увеличил сеть своих устройств самообслуживания на Черноморском побережье на 200 банкоматов. Дополнительные устройства размещены в местах с наибольшей транзакционной нагрузкой. Кроме того, произведена замена 231 устройства с длительными сроками эксплуатации на современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных. Такие устройства работают на 40% быстрее своих предшественников, а возможность выдавать наличные, полученные от клиентов, сокращает сроки их простоев для инкассации».

В среднем через банкоматы Сбербанка проходит 13 тысяч транзакций в минуту. Годовой объем снятия наличных средств через сеть банкоматов Сбербанка достигает 16 триллионов рублей. За минувший год был отмечен пятипроцентный рост количества операций по внесению наличных денег через банкоматы Сбербанка. К самым популярным услугам устройств самообслуживания относятся выдача и внесение наличных, а также проверка баланса карты.

Сбербанк ведет активную работу по замене стандартных банкоматов на устройства нового поколения, которые оснащены сенсорными экранами, быстро реагирующими на отклик клиента, клавиатурами с повышенной надежностью и функцией рециркуляции наличных. Новый тип устройств позволяет обслуживаться бесконтактно, просто приложив карту или смартфон к специальному считывателю (NFC). Могут принимать большие пачки денег: до 200 листов включительно. В среднем новые устройства на 15% быстрее проводят финансовые операции клиентов.

С начала года Сбербанк установил более 5 000 банкоматов с функцией ресайклинг. Всего подобных банкоматов в сети самообслуживания банка — 19 500, что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания.

На сегодняшний день всего в России работает более 129 тысяч банкоматов.

Впервые банкомат был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне и выдавал денежные средства не по пластиковой карте, а в обмен на специальный ваучер, который сначала нужно было получать у сотрудника банка.