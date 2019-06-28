Расследование дела о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи завершено

Предварительное расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри» из Третьяковской галереи завершилось. В сообщении на сайте МВД говорится, что материалы дела с обвинительным заключением направлены в Замоскворецкий районный суд.

Следователи установили, что ранее задержанный по подозрению в совершении кражи Денис Чуприков «действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений».

«В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления. Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 млн руб.»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи была украдена из музея в январе. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину. После инцидента началась массовая проверка безопасности музеев. В конце февраля правительство поручило Минкульту и Росгвардии подготовить решения о технической защите музейных и выставочных экспонатов.

О последствиях похищения картины — в материале “Ъ” «Кража с выводами».