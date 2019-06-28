Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night

Сегодня, 28 июня, в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль Ural Music Night (Уральская ночь музыки). По данным организаторов, на 75 площадках в центре города выступят более 2 тыс. артистов. Площадки будут расположены в периметре улиц Луначарского—Куйбышева—Московская—Челюскинцев. Хедлайнером станет группа Little Big.

Участие в фестивале также примут группы ЛСП, Shortparis, Jazz Rausch Big Band, Grupo Fantasma, Иван Бессонов и группа «Эпидемия», Рита Дакота, Bohemian Bards из Чехии, финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода, группа «Запрещенные барабанщики», британские инди-рок группы The Assist и Riscas, рэперы Хаски и «ГРОТ». Предполагалось, что в фестивале примет участие рэпер Face. Однако он отказался выступать из-за того, что мероприятие проводится на бюджетные деньги.

Известно, что во время фестиваля ограничат продажу алкоголя. В районе музыкальных площадок алкоголь нельзя будет купить с 16:00 до 23:00.

Фестиваль Ural Music Night ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В прошлом году в нем приняли участие около 200 тыс. человек. На площадках фестиваля выступали «Курара», Лиза Монеточка, Иван Дорн, Noize MC, Нейромонах Феофан и другие.

Подробнее о фестивале — в материале “Ъ-Урал” «Ночь музыки распространится на сквер»