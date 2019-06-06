Ночь музыки распространится на сквер

Стала известна программа фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня. По данным организаторов, более 2 тыс. артистов выступят на 75 площадках в центре города. Хедлайнерами станут группы Little Big и ЛСП. В 2018 году гостями фестиваля стали около 200 тыс. человек.

Программу фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки) организаторы представили на пресс-конференции в четверг. Директор фестиваля Евгений Горенбург рассказал, что Ural Music Night в этом году пройдет на 75 площадках, где выступят более 2 тыс. музыкантов из 25 стран. На 25 открытых сценах и 50 площадках в помещениях будут представлены более 60 музыкальных стилей и направлений. Площадки будут расположены в периметре улиц Луначарского—Куйбышева—Московская—Челюскинцев. «Наша мессианская цель в том, чтобы Екатеринбург стал центром цивилизации, всего нашего мира»,— подчеркнул господин Горенбург.

Бюджет фестиваля превышает 30 млн руб.: президентский грант — 24 млн руб., около 7 млн руб. — партнерская и спонсорская поддержка, в том числе — городской и областной администраций. Это позволило расширить список приглашенных музыкантов.

Хедлайнером Ural Music Night станет группа Little Big. Кроме того, участие в фестивале примут группы ЛСП, Shortparis, Jazz Rausch Big Band, Grupo Fantasma, Иван Бессонов и группа «Эпидемия», Рита Дакота, Bohemian Bards из Чехии, финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода, группа «Запрещенные барабанщики», британские инди-рок группы The Assist и Riscas, рэперы Хаски и «ГРОТ». Предполагалось, что в фестивале примет участие рэпер Face. Однако он отказался выступать из-за того, что мероприятие проводится на бюджетные деньги.

Главной площадкой фестиваля станет Октябрьская площадь около драмтеатра. Ранее организаторы хотели отказаться от нее из-за протестов вокруг планируемого строительства храма Святой Екатерины в сквере. В число самых интересных локаций вошел аэропорт «Кольцово». Организаторы фестиваля сделали его открывающей площадкой, чтобы все прибывающие гости смогли «сразу погрузиться в музыку». Хедлайнером на ней станет группа «Ромарио».

Организаторы акцентировали внимание на программе Ural Musiс Ballet в сквере перед Театром оперы и балета, где выступят ведущие солисты театра. Выступление будет сопровождаться лазерным шоу. «Мы решили найти новые возможности трансформации здания, поэтому рассчитываем на интересное визуальное решение»,— рассказала менеджер сцены театральных проектов Театра оперы и балета Ярославия Калесидис. Специально для этой площадки перекроют движение на отрезке улицы Ленина, поэтому она начнется в 23:30. В этом году в программу войдут не только классические произведения, но и более современные джазовые композиции.

Несмотря на политику «свободного входа», на площадки на Площади 1905 года, в Театре Кукол и Доме печати уже открыта регистрация, поскольку для гостей в возрасте там предусмотрены сидячие места.

Безопасностью гостей фестиваля, по словам Евгения Горенбурга, займутся «несметное количество организаций». «Всю ночь будут работать подразделения ГУ МВД, ГИБДД и МЧС. Также мы обеспечим взрывобезопасность; учтем французские примеры и перекроем возможность выезда на пешеходные улицы»,— подчеркнул он.

Фестиваль Ural Music Night ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В прошлом году в нем приняли участие около 200 тыс. человек. На площадках фестиваля выступали «Курара», Лиза Монеточка, Иван Дорн, Noize MC, Нейромонах Феофан и другие.

Екатерина Аверина