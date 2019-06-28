В Иркутской области из-за паводка эвакуировано более 800 человек

В Иркутской области из-за ливней поднялся уровень воды в реках и затопило почти 2,4 тыс. жилых домов. Были эвакуированы 842 человека, сообщает пресс-служба областного МЧС. Перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

По данным ведомства, непогода привела к образованию паводка в 20 населенных пунктах трех муниципальных районов — Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского. Было повреждено 13 мостов, подтоплено 16 участков дорог. Пресс-служба регионального правительства передает, что от внешнего мира оказалось отрезано 18 поселков.

Как уточняет МЧС, дожди будут идти до конца недели. Из-за этого резко повысится уровень воды в четырех реках — Уде, Ие, Оке и Бирюсе, предупреждает ведомство.