Число задержанных после попытки переворота в Эфиопии превысило 200 человек

После неудавшейся попытки переворота в эфиопском штате Амхара задержаны около 250 человек, сообщает Reuters. В числе задержанных — 56 членов политической партии штата.

Попытка переворота была осуществлена в ночь на воскресенье, 23 июня. Организатором считается глава службы безопасности Амхары, генерал армии Асамниу Тсиге. В ходе беспорядков был убит глава Генштаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен и еще трое чиновников. В общей сложности погибли более 50 человек, еще 23 получили ранения.