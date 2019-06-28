Путин призвал страны БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС предложил им активнее использовать расчеты в национальных валютах. «Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств»,— заявил президент России (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Путина, повысить безопасность финансовых операций стран БРИКС помогла бы интеграция их платежных систем и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками пяти стран. «Считаю, что это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся»,— подчеркнул российский президент.

Он также считает нужным обсудить с коллегами по БРИКС возможность снижения волатильности цен на энергоресурсы. Помимо этого Владимир Путин выразил надежду, что страны БРИКС продолжат заниматься темой защиты прав потребителей в интернете.

Заседание лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) прошло на полях саммита стран G20, открывшегося сегодня, 28 июня, в Осаке. В рамках саммита президент РФ встретится с президентами США, ЮАР, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, а также с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и наследным принцем Саудовской Аравии.

Подробнее о саммите — в публикации “Ъ” «На G20 обрушился тайфун "двусторонок"».