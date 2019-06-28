Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом. Свою позицию госпожа Мэй намерена высказать на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, сообщает The Guardian.

Беседуя с журналистами перед отъездом на G20, британский премьер сказала, что «еще не время для оттепели» в отношениях с Россией. «Мы были бы открыты для других отношений с Россией, но для этого РФ нужно прекратить свою деятельность, которая подрывает международные договоренности и нашу общую безопасность»,— отметила Тереза Мэй.

Она напомнила об инциденте в Солсбери, где отравили Скрипалей. Лондон уверен, что атаку осуществили граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов. «Давно известно, что Россия не допускает выдачи своих граждан. Но есть европейские ордера на арест этих лиц, и, если они выйдут за пределы России, мы приложим все усилия, чтобы они предстали перед судом»,— подчеркнула госпожа Мэй.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает. В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.