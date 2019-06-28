«Яндекс» расширил совет директоров до 10 человек

По итогам общего собрания акционеров «Яндекса» было принято решение расширить совет директоров с восьми до десяти человек. В состав совета вошли два новых члена — директор по технологиям Михаил Парахин и исполнительный директор Тигран Худавердян. Они оба назначены сроком на один год, говорится в пресс-релизе компании.

Еще три человека были переназначены в совет на три года: бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан.

Также в совет входят сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.

Помимо этого на собрании акционеров были одобрены расширение опционной программы «Яндекса» с 15% до 20% акций, а также наделение совета директоров полномочиями осуществить выкуп с рынка до 20% акций.

Ранее консалтинговая компания Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам «Яндекса» голосовать против расширения опционной программы для сотрудников, а также против переизбрания в совет директоров Александра Волошина и включения в него господ Парахина и Худавердяна. Эти рекомендации вызвали вопросы у инвесторов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Акционерам "Яндекса" дали совет».