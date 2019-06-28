Догоняющий Запад, лидирующий Восток

До недавнего времени цифровизация розничных банковских услуг бурно развивалась в странах Азии и отставала в более состоятельных и технологически развитых западных странах. Одной из причин такого парадокса эксперты называли слабое развитие традиционных банковских услуг во многих странах Азии. Удешевление интернета и развитие технологий способствовали активному использованию цифровых банковских услуг в регионе.

Так, уже в 2016 году в КНР было совершено 469 млн бесконтактных платежей при помощи смартфонов, на 30% больше, чем годом ранее. Изменились и предпочтения клиентов. Если в 2015–2016 годах общий объем интернет-платежей вырос с $2,4 трлн до $2,8 трлн, то объем мобильных платежей в 2016 году удвоился и составил $5,5 трлн.

Жители западных стран не спешили «оцифровываться». Однако в конце 2016 года Visa выпустила исследование «Digital Payments Study», согласно которому 54% европейцев регулярно использовали мобильные устройства для оплаты против 18% годом ранее. Если в 2015 году 38% опрошенных ни разу не использовали мобильные платежи, то в 2016 году их доля сократилась до 12%.

В докладе Deloitte «EMEA Digital Banking Maturity» все страны региона по итогам 2018 года поделены на группы по уровню развития цифровых банковских технологий. К «цифровым чемпионам» эксперты отнесли Польшу, Россию, Испанию, Швейцарию и Турцию. В число «активных последователей» вошли Чехия, Финляндия, Франция и Норвегия. В группе «адаптирующихся» находится большинство стран Европы, в том числе Австрия, Германия, Италия, Швеция, Великобритания. В группу «опаздывающих» попали Ирландия, Израиль, Кувейт.

В исследовании «Banking and Capital Markets Outlook 2019» от компании Deloitte говорится, что на глобальном уровне цифровизация розничного банкинга перешла на новый уровень — от простого внедрения новых форм и технологий обслуживания клиентов, совершения платежей и т. п. к построению комплексной технологической экосистемы конкретного банка. Эксперты отмечают, что растущее влияние бурно растущей финансово-технологической индустрии (компаний нефинансового сектора, оказывающих финансовые услуги) вынуждает развивать эти технологии и банкиров.

Стимулировать цифровизацию банковских услуг в ЕС призвана инициатива Еврокомиссии Payment Services Directive-2 (PSD-2), принятая в конце 2015 года. С осени 2019 года она будет обязательной. Ключевые элементы — рекомендации для банков по внедрению новых стандартов электронных платежей, более надежной защиты данных пользователей и верификации мобильных операций. Кроме того, PSD2 дает как банкам, так и клиентам возможность пользоваться услугами третьих сторон, выступающих техническими провайдерами. Таким образом, банки могут внедрять цифровые услуги при помощи специализированных компаний, не тратя время и ресурсы на создание собственных технологий.

Евгений Хвостик