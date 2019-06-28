Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Алеши не очень тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но за последний год у мальчика случилось два перелома, один оказался особенно сложным, со смещением, и потребовал хирургического лечения. Но Алеша быстро восстановился и снова ходит самостоятельно, посещает школу, общается со сверстниками. По результатам контрольной денситометрии плотность костей пока не достигла возрастной нормы, поэтому мальчику необходимо продолжить лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию. Надеемся, что лечение поможет максимально реабилитировать Алешу и мальчик сможет вести активный образ жизни, не отставая от сверстников».

Стоимость лечения 1 065 312 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 701 312 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алешу Кузьмина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алеши — Екатерины Николаевны Кузьминой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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