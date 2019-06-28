Из опубликованного вчера Межгосударственным авиакомитетом окончательного отчета о расследовании причин катастрофы в феврале прошлого года самолета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», в результате которой в Подмосковье погиб 71 человек, следует, что к трагедии прежде всего привели «непрофессиональные» действия экипажа. Летчики приняли решение производить взлет, не включив обогрев датчиков определения скорости, что в полете привело к их обледенению. Получая недостоверные показания приборных скоростей, пилоты не отреагировали на срабатывания сигнализации. В дальнейшем они потеряли контроль за параметрами полета (углом атаки и тангажом), перевели воздушное судно в пикирование, что привело к его столкновению с землей. Факторами, сопутствующими катастрофе, участники технического расследования назвали отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа к выполнению полетов, систематическое нарушение пилотами «Саратовских авиалиний» требований руководства летной эксплуатации Ан-148, что способствовало «привыканию» к выполнению взлетов с наличием аварийных и предупредительных сообщений приборов о различных неисправностях, в том числе не включении обогрева датчиков скорости. Для экипажа разбившегося самолета нашлось только одно оправдание — в день катастрофы, отмечается в отчете, пилоты при подготовке к взлету были вынуждены спешить из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса, чтобы «нагнать время». В самой же авиакомпании, по мнению МАК, отмечена «низкая культура безопасности полетов».

По результатам проверки Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Саратовских авиалиний». Сейчас она работает в качестве оператора саратовского аэропорта.

Николай Сергеев