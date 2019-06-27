Тема переговоров с Россией осталась в тайне

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии не вызвала ажиотажа в американской прессе. Крупнейшие телеканалы практически не отреагировали на то, что Кремль и Белый дом подтвердили встречу двух президентов на саммите G20 в Осаке. Она начнется 28 июня в 8.00 утра по московскому времени и продлится полтора часа. Трамп прибыл в Японию и дал короткую пресс-конференцию прямо у аэродрома.

Про Россию был только один вопрос — журналисты спросили, потребует ли американский президент гарантий от Путина, что тот не будет вмешиваться в президентские выборы в 2020 году. Трамп ответил лаконично: «У меня будут отличные переговоры. А что я ему скажу, это не ваше дело».

Такой ответ заставил журналистов вспомнить, что Трамп и ранее не раскрывал содержание переговоров с Владимиром Путиным. Так, Financial Times сообщала, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США отменил полноформатные переговоры с Путиным из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе. Но в кулуарах все-таки пообщался с президентом России около 15 мин, намеренно не взяв с собой переводчика. А в 2017 году в Гамбурге после встречи с Путиным, по данным The Washington Post, Трамп запретил своему переводчику разглашать содержание беседы и даже отобрал у него конспекты. Обозреватель MSNBC Джон Хейлиман попытался найти этому объяснение: «Дональд Трамп, очевидно, не доверяет собственным спецслужбам, точнее, он хочет, чтобы никто из его свиты не знал, о чем он говорит с Путиным. У всех его собеседников на таких встречах есть человек из службы протокола, потому что правительство должно знать, что было сказано на переговорах. Трамп же делает все, чтобы содержание беседы не узнал ни один американец. Почему-то это происходит при каждой встрече с Путиным. Нет никаких расшифровок, прессе ничего не сообщают, а со стороны США на переговорах нет никого, кроме Трампа. Вот и все, что тревожит».

СМИ также обратили внимание, что в этот раз Дональд Трамп прибыл на саммит без супруги Мелании, хотя ранее она неизменно сопровождала его на таких мероприятиях. На этом фоне таблоиды заговорили о возможном разладе в президентской чете. Не смог Трамп договориться и с собственными подчиненными, отметил в беседе с «Ъ FM» бывший консультант Республиканской партии Джеймс Джатрас. И это может повлиять на результат переговоров. «Я, конечно, надеюсь, что они смогут достичь каких-то договоренностей, но сомневаюсь, что это произойдет.

Думаю, Путин понимает, что Трамп утратил контроль над собственной администрацией.

И какими бы ни были личные желания американского президента — наладить отношения с Россией, вывести войска из Сирии, не ввязываться в войну с Ираном — вряд ли они осуществимы. Поэтому он ничего не сможет пообещать Путину, а если пообещает, Путин вряд ли ему поверит. Трамп сейчас просто не сможет заключить никакие сделки. Это касается не только Москвы, но и Пекина, Тегерана и других стран», — отмечает Джатрас.

Сейчас Осака готовится к открытию саммита, в город стянуты 25 тыс. полицейских. Организаторы жалуются на погоду: на регион движется тайфун, идет ливень, который, по прогнозу синоптиков, продлится до рассвета.

Иван Якунин