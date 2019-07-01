Тайный силовой промысел

№23 Почему трудно поймать за руку тех, кто подбрасывает наркотики

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

Другие методы

Предложенные в статье методы решения проблемы считаю негодными — одно ведомство никогда не может эффективно контролировать само себя. Плодить специальных полицейских, которые контролируют полицейских, это путь в никуда. Реальные методы решения — судебный и гражданский контроль, улучшение законодательства.

Судебный контроль подразумевает, что суды должны трактовать обоснованные сомнения в виновности обвиняемых в их пользу. Как этого добиться: типовые ситуации должны быть прописаны в разъяснениях Верховного суда (ППВС — постановлениях пленума ВС). Вот эти самые ППВС, а не личности генералов, и должны стать предметом общественной дискуссии. Сейчас там мрак и полное противоречие формальной логике, здравому смыслу, Конституции и УПК.

Гражданский контроль. Институт понятых должен быть преобразован по образцу института присяжных. Раз в 1–2 года каждый гражданин, являющийся кандидатом в эту категорию, должен приходить в полицию, инструктироваться и смену ножками ходить рядом с полицейскими, присутствуя при всех обысках и задержаниях, осуществлять видеофиксацию. И обыски должны проводить понятые, своими руками — полицейские должны только давать им указания, где искать, осуществлять видеофиксацию и обеспечивать безопасность. Сейчас понятых должны искать сами полицейские, и понятно, что это либо лояльные к ним люди, либо случайные люди с улицы, которые толком не знают своих прав и обязанностей.

Иван

Перенять опыт

Что касается борьбы с явлением, то можно попытаться воспользоваться американским опытом борьбы с коррупцией в дорожной полиции — в начале XX века там выявляли коррупционеров путем провокаций. В применении к подбросам можно метить конфискованные партии или даже специально подводить к конфискации уже помеченный наркотик. Далее подброс можно будет доказать по соответствующим примесям. Если же подбрасывают не из конфиската, а «свежий» товар, то это значит, что полиция в сговоре с наркоторговцами.

Aлександр Хабаров

Проверки на полиграфе

Идея с помеченными пакетиками наркоты хорошая, но еще можно добавить и регулярные проверки на полиграфе вызывающих вопросы сотрудников. Кто замешан — после осуждения в общую камеру к уголовникам.

Dilen

«27 оправдательных приговоров на 90 тысяч дел»

№23 Социологический взгляд на статистику наркопреступлений

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так и работает

Полиция по всем делам так и работает: собирает минимально необходимый для судьи кейс, а судья подмахивает. Что в уголовных делах, что в административных — те же правила, что и с нарушениями уличного движения: ничего не докажешь, тебя слушать никто не станет. Есть протокол от сотрудника, значит, виновен.

lkngsuspects

Почему?

В интервью утверждается: «Спрашивают ведь не за конфискованные объемы наркотиков и премии дают не за разоблаченные наркосети, а по числу выявленных эпизодов». А, собственно, почему? Кто же мешает ввести отчетность и показатели именно по объему найденных наркотиков и не премировать за количество «посадок»?

vnbiryukov

А может, крышуют?

Мне всегда было непонятно, почему наши органы годами допускали распространение наркотиков якобы с целью выявления каналов поставок и их организаторов. Выходило, что годами допускали распространение килограммов наркотиков, чтобы, в конце концов, «накрыть» несколько десятков килограммов или даже центнеров. Невольно закрадывалась мысль: «А может, крышуют?»

Виктор

Вратарь года — 2018/19

№23 На этот раз не Акинфеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Упал уровень

Насколько же упал уровень наших вратарей, если лучший (причем заслуженно) — Гильерме, весьма средний иностранец в возрасте...

Док

Про молодых позабыли

Ну дали бы кому-то из молодых! У «Спартака» пацан Максименко как отыграл сезон с нуля? Отлично для тех обстоятельств, в которых клуб оказался. Сафонов у «Краснодара» чисто на рефлексах выдал отрезок хороший. Вот кому-то из них и дали бы. Стимулировали расти. Этот-то с каких пор какой-то хороший вратарь?

John Doe

Уважать старших

Когда журнал «Огонек» вручал эту премию впервые, моему бате было 3 года. Надо уважать старших!

The doctor

Акинфеев!

Акинфеев в этом сезоне отыграл 16 «сухарей», ближайший преследователь — 12. Пропустил почти меньше всех среди вратарей, отыгравших 30 игр в сезоне. Разве не он получить должен?

Igor Smile

Может, вспомним о конкурсе?

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона в России (изначально — в СССР), конкурс проводится журналом «Огонек» с 1960 года. Гильерме завоевал награду впервые. Акинфеев в сезоне-2017/18 стал десятикратным обладателем награды: это больше всех других вратарей за всю историю конкурса.

Michel de Montaigne

Враги без границ

№17 Супербактерии шагают по планете

Согласно статье, «стремительное развитие инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, зачастую сводит на нет дорогостоящее технологическое лечение, включая операции на сердце, трансплантацию органов». Это правда, но в России существует лекарственное средство, позволяющее эффективно противостоять устойчивым бактериям при проведении полостных операций. Еще в 1996 году премия правительства РФ в области науки и техники была присуждена за разработку и внедрение в медицину раствора натрия гипохлорита 0,06 процента, получаемого на аппарате электрохимической детоксикации организма ЭДО-4. В 1999 году тогдашний директор НИИ трансплантологии и искусственных органов академик Валерий Шумаков отмечал, что «особое значение использование этого препарата имеет для военной медицины, потому что раны, полученные в ходе боевых действий, очень сильно загрязнены… используя гипохлорит натрия, не дожидаясь… летальных последствий, можно сохранить здоровье и работоспособность тысяч солдат и офицеров». Согласно «Военно-медицинскому журналу», «практически у каждого второго, раненного в брюшную полость, развивается огнестрельный перитонит, летальность при котором достигает 38 процентов». Сегодня полевое звено медицинской службы Вооруженных сил РФ медицинскими аппаратами для получения раствора натрия гипохлорита 0,06 процента не обеспечено, а стационарное звено обеспечено всего 25 аппаратами, закупленными еще в 1992 году и давно подлежащими списанию. Военнослужащие, получившие ранение, лишены доступа к высокоэффективному виду медицинской помощи, в котором остро нуждаются. Сохранение подобной ситуации недопустимо и требует принятия мер руководством Министерства обороны РФ.

Дмитрий Дружинин, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники

Письма читала Наталия Нехлебова