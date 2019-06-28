ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка

Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Он уточнил, что обращения связаны со схемами по выводу денег, которые обнаружила временная администрация банка.

«Мы направили одно обращение в правоохрану. Есть и готовится материал еще для одного обращения. Больше я пока по понятным причинам не буду говорить»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В январе ЦБ объявил о санации Минбанка, который занимал 33-е место в России по величине активов. Функции временной администрации получила управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. В апреле временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Минбанка. Господин Поздышев рассказывал, что обнаружены факты финансирования заемщиков, которые юридически не имели никакой связи с собственниками банка.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Клиенты ушли из Минбанка с деньгами».