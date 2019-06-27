Депутат ЗакСа пожаловался в прокуратуру на сговор между ТИК №1 и МО «Екатерингофское»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский написал жалобу в прокуратуру на действия руководителей ИКМО «Екатерингофское» и ТИК №1. Он подозревает их в подделке документов. По словам парламентария, представители двух комиссий могли назначить муниципальные выборы задним числом. Адресован документ прокурору Сергею Литвиненко.

Господин Вишневский отмечает, что 24 июня ИКМО «Екатерингофское» и ТИК №1 направили в Горизбирком данные о том, что якобы объявили о начале выборов 10 июня. Среди прочего информация об этом была опубликована в муниципальной газете.

Между тем, как полагает депутат, документы были подписаны задним числом, а никто из местных кандидатов в депутаты ничего не знал об этом. По мнению Бориса Вишневского, имел место предварительный сговор с целью сокрытия реального периода подачи документов.

Он пишет, что руководитель избиркома «Екатерингофское» Ксения Недбайло, секретарь Лидия Островская и председатель территориального избиркома №1 Ольга Нечаева действовали сообща, а их целью было не допустить на выборы независимых кандидатов.

Депутат ЗакСа просит провести проверку в отношении руководства ТИК и ИКМО и завести административные протоколы по ее итогам.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева, которого, по его словам, в подворотне около ИКМО «Екатерингофское» избили неизвестные.

Олег Дилимбетов