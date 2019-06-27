Ан-24 подвело колесо

Расследованием авиакатастрофы в Бурятии займется столичный следственный комитет. Специалисты, которые должны выяснить причины аварии, выехали на место. Инцидент с Ан-24 произошел утром, 27 июня, в поселке Нижнеангарск. Самолет выполнял рейс из Улан-Удэ, но при посадке произошел пожар в салоне, два человека погибли. Что известно о трагедии? Об этом — Виктория Феофанова.

Жесткая посадка самолета Ан-24, которую он совершил в аэропорту Нижнеангарска, попала на камеры видеонаблюдения. Воздушное судно приземляется на взлетную полосу, и первые секунды кажется, что все прошло удачно. Но буквально через полминуты становится ясно, что самолет почему-то не может сбросить скорость. Он поднимает за собой столб пыли, выкатывается за пределы взлетно-посадочной полосы и врезается в здание очистных сооружений, что провоцирует пожар. Очевидцы из ближайших к аэропорту домов засняли на видео, как начался пожар.

Ан-24 выгорел практически полностью, целой осталась только хвостовая часть. Через нее и проводили эвакуацию пассажиров. Все 43 клиента авиакомпании «Ангара» остались живы, в больнице оказались девять пострадавших. При посадке погибли два члена экипажа — командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. СМИ сообщают, что с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело. Пилоты в этой ситуации попытались спасти тех, кто находился в салоне, полагает пассажирка рейса Ольга Гудкова. Об этом она рассказала в интервью телеграм-каналу Mash: «Погибли только пилоты, взяли удар на себя. Управления не работало, они не смогли развернуться, потому что правое колесо было испорчено, из-за этого он и остановился. Если бы мы продолжили ехать по взлетной полосе, может, все бы остались живы, и все было бы нормально».

Позже станет известно, что на подлете к аэропорту Нижнеангарска на расстоянии 30 км, экипаж подал сигнал бедствия — у Ан-24 отказал левый двигатель. Этот самолет был в эксплуатации 42 года, но нареканий к машине не было, да и экипаж, выполнявший рейс, был квалифицированным сообщила представитель пресс-службы перевозчика Алена Аверина: «Самолет проходил все необходимые технические осмотры. Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налет 15702 часа, стаж работы у него 34 года. У второго пилота стаж работы 20 лет, у борт-механика — 35».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за возгорания самолета в Нижнеангарске. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства взять расследование под контроль. Причины аварии должен установить Межгосударственный авиационный комитет, который уже приступил к работе. Но летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин говорит, что самолет АН-24 считается одним из самых надежных, и отказ одного из двигателей обычно не приводит к катастрофам: «Я посмотрел, посадка была нормальной, очень мягкой. Мне даже не показалось, что был какой-то перелет. Но остается вопрос: почему его унесло с полосы? Обычно в таких ситуациях тормозят только колесами. При отказе одного двигателя — они разнесены по крыльям — нельзя тормозить винтами ни в коем случае, поскольку включается форсаж, и его просто сразу снесет с полосы.

Если какое-то торможение винтами было, то для этого должна быть причина».

Если посмотреть ленты новостей за последний год, можно найти десяток сообщений о том, как самолеты выкатывались за пределы взлетно-посадочных полос. В большинстве случаев это происходит в тот момент, когда он находится на стоянке, поэтому инцидент не приводит к печальным последствиям.

Инцидент с возгоранием самолета произошел в начале мая в Шереметьево. При экстренной посадке из-за возникшей на борту неисправности загорелся SSJ-100, 41 человек погиб. Межгосударственный авиационный комитет пока не назвал причину трагедии. Прежде чем делать какие-то выводы, там планируют воссоздать полет на тренажере.