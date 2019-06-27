Более 1 га на проспекте Труда в Воронеже могут застроить жильем

Воронежская городская дума согласовала изменение функциональной зоны территории бывшей автобазы на проспекте Труда с производственной коммунально-складской зоны на зону многоэтажной застройки. Речь идет о двух участках площадью 10 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м, которые принадлежат ООО «Спецпроект».

Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Воронеже в 2004 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для оптовой неспециализированной торговли. Владелец компании — Дмитрий Ганичев, директор — Михаил Жердев. Выручка ООО по итогам 2017 года составила 4,22 млн руб., убыток — 248 тыс. руб.

О комплексной застройке в пригороде облцентра — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронеж прирастет КУРТами».

Ирина Лобанова