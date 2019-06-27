Российская армия получит VR-шлем отечественной разработки

Российское конструкторское бюро Man & Technologies lab, разработчик систем виртуальной реальности DEUS и приборостроительная компания «Тактическое ракетное вооружение» на форуме «Армия-2019» анонсировали выпуск шлемов виртуальной реальности для воздушно-десантных войск РФ. По информации компаний, устройство будет собрано из отечественных компонентов.

Партия шлемов предназначена для тренажера, который позволяет в режиме максимальной реалистичности отрабатывать десантирование солдат в зоны боевых действий. «Специальные крепежи и сиденье имитируют рюкзак с парашютом, вентиляторы, установленные по бокам, создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения, а шлем виртуальной реальности полностью визуализирует процесс прыжка с парашютом. Испытуемый имеет возможность контролировать стропы парашюта, управлять положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия, отрабатывать точность высадки»,— говорится в сообщении компаний, которое поступило “Ъ”.

В рамках контракта DEUS поставит военным легкий и компактный шлем Odin с разрешением 4K, обзором 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. Устройство разработано российскими инженерами и построено на собственной программной платформе DEUS. Аппаратный дизайн шлема разработан московским инженерно-конструкторским бюро Man & Technologies Lab.