Нижегородская область предоставит ЛУКОЙЛу 4,4 млрд рублей налоговых льгот

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление ЛУКОЙЛу 1,3 млрд руб. льгот по налогу на имущество и 3,1 млрд руб. льгот по налогу на прибыль. О таких привилегиях компания попросила в связи с намерениями построить в регионе крупное производство полипропилена.

ЛУКОЙЛ вложит в проект более 80 млрд руб. без НДС собственных средств, сообщает пресс-служба регионального парламента. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета региона должен составить 14 млрд. руб. без учета НДФЛ, а по окончании льготного периода в казну будут поступать ежегодно более 3 млрд руб. без учета НДФЛ.

Однако как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в ЛУКОЙЛЕ еще не определились с местом строительства производства, в которое могут инвестировать более $1 млрд. В компании выбирают между Нижний Новгородом и Пермью, а эксперты говорят о возможной реализации двух разных проектов в этих городах одновременно.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «ЛУКОЙЛ химичит с площадками».

Анастасия Еремина