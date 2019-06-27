Эмир Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм по собственной книге, в основу которой положен сюжет романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Об этом Кустурица сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля этнической музыки «ЭтоЭтно» в Петербурге.

«Сейчас пишу книгу по мотивам романа "Преступление и наказание" и уже на основе своей книги хочу снять фильм. В нашей версии старуха-процентщица убила главного героя (Родиона Раскольникова), а не наоборот»,— передает слова Кустурицы ТАСС.

Режиссер также уточнил, что сам сниматься в фильме не собирается. Ранее также стало известно о том, что Эмир Кустурица снимет фильм по мотивам повести писателя Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана». Съемки картины частично пройдут в России. По словам режиссера, фильм будет готов в 2020 году.