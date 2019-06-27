Справоросс Евгений Сабашников получил мандат депутата нижегородской гордумы

Избирательная комиссия Нижнего Новгорода сегодня на заседании передала вакантный мандат депутата гордумы члену НРО «Справедливая Россия» Евгению Сабашникову. Место стало свободным после того, как главврач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский сложил полномочия и получил мандат депутата регионального законодательного собрания.

Удостоверение и значок господину Сабашникову вручат на ближайшем заседании гордумы 18 сентября. Сам он пока не определился, в состав каких постоянных думских комиссий войдет. «Скорее всего, это будут комиссии по городскому хозяйству и, может быть, по местному самоуправлению или по экологии»,– заявил депутат.

Анастасия Еремина