ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Центральный банк (ЦБ) РФ выявил неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком обыкновенных акций ОАО «АК ''Трансаэро''» на сумму более 200 млн руб. сооснователем компании Александром Плешаковым. Материалы переданы регулятором в правоохранительные органы.

По установленным ЦБ данным, с сентября по декабрь 2016 года акционер и член совета директоров господин Плешаков, владевший 59,48% акций компании, на основании договора дарения перевел на счет Татьяны Анодиной 41,4% акций «Трансаэро». Как сообщили журналистам в ЦБ, последняя является матерью господина Плешакова.

О своем выходе из капитала акционер не заявлял, что позволило продать акции широкому кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам со счета госпожи Анодиной. По версии ЦБ, продажа такого значительного пакета акций на фоне снижения объемов торгов ими и котировок, обусловленного в том числе аннулированием сертификата эксплуатанта, стала возможна также благодаря заявлениям менеджмента Плешакова СМИ о возможном возобновлении основной деятельности «Трансаэро». Как только весь пакет акций со счета госпожи Анодиной был продан, информация о программе восстановления основной деятельности «Трансаэро» больше не распространялась.

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, более чем в 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ. Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы.

Напомним, Росавиация аннулировала сертификат «Трансаэро» в 2015 году по итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния компании. В сентябре 2017 года перевозчик был признан банкротом. По делу о растрате в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты заочно арестован бывший гендиректор авиакомпании. Под арестом также находится арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов. На состояние конца 2018 года авиакомпания задолжала 7 тыс. бывших сотрудников более 290 млн руб.

О том, как обанкротившуюся компанию продолжают делить в суде, читайте в материале “Ъ” «Призрак ‘’Трансаэро’’ пролетел над БВО».