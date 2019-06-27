В Москву приехал Луис-Мигель Гонсалес Себастиани, глава парфюмерного бизнеса Bvlgari. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с ним о перспективах развития марки на российском рынке, о работе с соцсетями и о том, как меняется аудитория.

Луис-Мигель Гонсалес Себастиани, глава парфюмерного бизнеса Bvlgari

— Расскажите, как вы начинали, как вы пришли в Bvlgari?

— На момент начала работы в Bvlgari в 2017 году я уже поработал в индустрии (в компаниях Gucci и Dolce & Gabbana) и обладал достаточным опытом. Я всегда отдавал должное исключительному мастерству как парфюмеров, так и, конечно, ювелиров марки Bvlgari. Философия путешествий по всему миру для поиска как самых необычных камней, так и ингредиентов для парфюмов необычна и притягательна.

— Как вы планируете развивать парфюмерное направление марки?

— Мы хотим расширять портфолио, но сокращать места продаж, чтобы сделать марку менее доступной. Я говорю не только о нашей нишевой парфюмерии, но и обо всех направлениях. Мы очень внимательно относимся к экологии: защита природы для нас не пустой звук, это наш базис на будущее. Мы тщательно работаем над имиджем марки, чтобы, вдохнув наш парфюм, покупатель чувствовал, что такое Италия и итальянский образ жизни, переносился в другое измерение. Мы будем развивать марку —не в горизонтальном, а вертикальном направлении. Что это значит? Это когда клиент начинает покупать сначала кожаные брелоки для ключей, бумажники, потом постепенно его благосостояние растет и нам есть что ему предложить: и в коллекции аксессуаров, и в ювелирном искусстве, и, конечно, в парфюмерии.

— Какие планы и задачи у вас намечены в России?

— Россия для нас важный рынок, мы находимся в очень соревновательной среде. Мы занимаем 13–15-е место среди ароматов сегмента люкс. У нас очень амбициозные планы по развитию не только парфюмерного направления, но и марки в целом. Скажем, мы провели совершенно уникальную выставку исторических знаковых украшений в Кремле, мы стараемся сделать так, чтобы люди знакомились с наследием марки, чтобы она была на слуху. Сейчас у нас плотное сотрудничество с такими крупными российскими ритейлерами, как ЦУМ, Articoli и Л’Этуаль. Наша цель — попасть в первую десятку самых продаваемых, топовых парфюмов в России.

Также мы продолжаем вовлекать более молодую аудиторию, в частности с коллекцией Omnia — она как раз для тех, кто только открывает для себя мир парфюмерии Bvlgari. Для более взрослой и продвинутой аудитории — коллекция Splendida, мы тоже с ними всегда на связи. И, конечно, Le Gemme — как мужская линия, так и женская: тут мы говорим о высокой парфюмерии.

На ближайшее будущее мы запланировали невероятный запуск, инновационный, который покажет наши достижения в мире парфюмерии. Пока не могу поделиться подробностями — и не пытайте. (Смеется.)

— Все знают, что женщины — главные покупатели ароматов. Расскажите про вашу мужскую аудиторию, какая она?

— Давайте посмотрим на то, как менялась мужская аудитория, начнем с индустрии моды: еще лет 30 назад мужчина имел пару костюмов (серый и темно-синий), белую рубашку — все. Простота, классика, никаких экспериментов, рисков. А что сейчас — посмотрите: сколько аксессуаров, стирание гендерных границ. И те же тренды сейчас царят и в парфюмерии. 20–30 лет назад с мужчинами про ароматы даже и разговаривать было не принято. Категории оценки были предельно просты: аромат должен быть свежим — и все. Сейчас мы говорим о древесных ароматах, о фужерных, цветочных — самых разных, и все делаются для того, чтобы отражать индивидуальность конкретного мужчины. Как мода приспосабливается к каждому клиенту, запускаются разные посадки рубашек (slim fit, normal fit), костюмы шьются на заказ, так и парфюмерия. Это сейчас самый яркий тренд в парфюмерии.

— Как вы работаете с социальными сетями, как вы их развиваете и развиваете ли?

— В прошлом году мы запустили свой отдельный Instagram @bulgariparfums, мы начали постепенно, мы учимся, мы стараемся работать над контентом. За год содержание сильно изменилось, мы находимся в плотном контакте с клиентами, читаем комментарии, оперативно реагируем на происходящее. Мы можем и переписать информацию, и перезалить фото, и скорректировать что-то, если понимаем, что есть такой запрос. То есть у нас не стоит задача заваливать всех информацией, мы делаем только то, что может заинтересовать тех клиентов, которых мы хотели бы привлечь. Пока у нас такие аккаунты заведены для Китая и для всего мира. Возможно, и для России мы заведем такой же.

— Какие ингредиенты, на ваш взгляд, станут приобретать все большую популярность?

— Не думаю, что вообще тут стоит говорить о каких-то конкретных ингредиентах, акцент будет не на этом. На мой взгляд, именно кастомайзинг, персональный подход, станет тем, чем будут заниматься все серьезные игроки на рынке парфюмерии.

— Назовите ваш любимый аромат, что вы носите?

— У меня мой персональный аромат, он состоит из моих двух любимых ингредиентов: имбиря и сандала. Жак Кавалье, наш мастер-парфюмер, сделал его для меня. Мы называем его Santal Jean Jean, и он есть только у меня.

Беседовала Ирина Кириенко