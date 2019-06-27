Украинские «стволы» нашли на Ямале

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) оперативники ФСБ задержали группу из 11 человек, которая занималась контрабандой огнестрельного оружия с Украины и из Литвы и незаконной модернизацией охолощенного оружия.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) 11 человек, которые занимались контрабандой оружия с Украины и из Литвы, а также переделывали охолощенное оружие в боевое. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, 3 ручные осколочные гранаты, около 9 тыс. патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия»,— сообщили в ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ и МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконного оборота (ст. 222 УК РФ) и незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ). В УФСБ по Тюменской области (курирует ХМАО и ЯНАО) на момент подготовки материала получить комментарий не удалось: в ведомстве не отвечали на звонки.

Продавцы охолощенного оружия в Новом Уренгое были удивлены результатами спецоперации ФСБ.

«Мы слышали об этом только из местных сообществ в социальных сетях»,— пояснили собеседники «Ъ-Урала». В единственном магазине в городе, где продают охолощенное оружие, пояснили, что закупают продукцию на заводе. «Мы ни разу не слышали о подпольных мастерских, которые занимаются модернизацией гражданского оружия в боевое. Для этого нужно иметь очумелые ручки»,— сообщили в магазине, добавив, что «охолощенное оружие неплохо разбирают, а о боевом ни разу не спрашивали».

В 2019 году в суд не поступило ни одного подобного уголовного дела. В 2018 году трое человек были осуждены за незаконное хранение патронов к пистолету Макарова.

Как следует из приговоров, в основном задерживали подсудимых в ходе операций МВД «Арсенал». Единственное дело о незаконном изготовлении оружия в городе было возбуждено в 2016 году в отношении Равиля Давлетшина, который переделал в боевой газовый пистолет ИЖ и привез его из Татарстана в Новый Уренгой, где хранил у себя дома.

Анастасия Реутова, Екатеринбург