«Это та локация, где комфортно, интересно и азартно»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о самых необычных парках водных аттракционов.

Именно наличие аквапарка, по мнению многих экспертов, часто является тем фактором, который во многом определяет выбор маршрута, страны и даже места отдыха, особенно в семейном туризме. Это как раз та локация, где комфортно, безопасно и в тоже время интересно, азартно и взрослым, и детям.

Неудивительно, что здесь Эмираты впереди планеты всей. Аквапарки есть и в Дубае, и в Абу-Даби на любой вкус. Я бы рекомендовал Yas Waterworld Abu Dhabi. Это первый мега аквапарк в Эмиратах. На его огромной территории можно найти такие аттракционы, которых больше нет в мире. Например, самая длинная и скоростная горка-торнадо, первая в регионе горка со «смертельной» петлей и первые в мире интерактивные водяные и лазерные американские горки. А главный аттракцион — это тот, где гости могут понырять за настоящим жемчугом.

Дальше Hot Park, Риу-Кенти, Бразилия. Это пока единственный аквапарк в Южной Америке, где водоемы наполнены горячей водой. Одна из самых страшных горок называет Xpirado. Туристы забираются на высоту 31 м и спускаются 142 м со средней скоростью 30 км/ч мимо озера с пираньями. Но что там пираньи? Есть аквапарки, где водятся акулы, и вы будете лавировать между ними в специальной прозрачной трубе. Есть и серфинг в закрытых водоемах, где искусственные волны достигают в высоту 2 м, а иногда и больше. Лучшим аквапарком Европы, и в этом случае я не буду спорить с рейтингами, много лет признавался и считается до сих пор «Сиам-парк» на Канарских островах. Здесь вы будете счастливы как дети.