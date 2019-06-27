В Сочи задержали принятого за воскресшего Сергея Цапка мужчину

В Адлерском районе Сочи при проверке документов задержали находящегося в федеральном розыске за кражу 33-летнего Виталия Никифорова. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В поле зрения СМИ господин Никифоров попал после того, как его фотография появилась в социальных сетях, а жители Кущевки признали в нем умершего пять лет назад лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка. Никифоров помогал потерпевшим в аварии, произошедшей 4 июня в Сочи, когда BMW протаранил металлическое ограждение трассы. Водитель иномарки тогда погиб, а трое его пассажиров были госпитализированы. Фото с места ДТП были выложены в интернет, а запечатленный на них Виталий Никифоров был признан «воскресшим Цапком». Представитель потерпевших от преступной деятельности банды «цапков» даже написал обращение на имя прокурора города Сочи с просьбой проверить личность мужчины, как две капли воды похожего на скончавшегося бандита. В тот же день прокуратура сообщила, что на фотографиях запечатлен не Цапок, а уроженец Бишкека Виталий Никифоров, которого разыскивают за кражу.

Дмитрий Михеенко