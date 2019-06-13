Принятый за Сергея Цапка в Сочи мужчина находится в розыске за кражу

Мужчина, который был запечатлен на фотографиях с ДТП в Сочи и которого жители Кущевки приняли за умершего пять лет назад лидера ОПГ Сергея Цапка, оказался 33-летним Виталием Никифоровым. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в прокуратуре Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что он находится в розыске за кражу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову, где попросили проверить тот факт, что на кадрах резонансной аварии, случившейся в Сочи 4 июня, запечатлен человек, имеющий внешнее сходство с лидером Кущевской ОПГ Сергеем Цапком. Цапок умер в СИЗО Краснодара в июле 2014 года из-за острой сердечной недостаточности. Однако многие пострадавшие от деятельности Кущевской ОПГ до сих пор сомневаются в его смерти.

В Сочи 4 июня водитель BMW протаранил металлические ограждения. Сам он погиб, а трое его пассажиров были госпитализированы. В одном из мужчин на фото, которое очевидцы аварии выложили в соцсети, жители Кущевской якобы и опознали умершего бандита. Как пояснили в краевой прокуратуре, Никифоров оказывал первую помощь пострадавшей.

Дмитрий Михеенко