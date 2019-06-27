Разработанный в Удмуртии двигатель повысил эффективность систем управления российского ракетного вооружения на 30%

Специалисты Сарапульского электрогенераторного завода (АО «СЭГЗ», Сарапул, Удмуртия) разработали шаговый скоростной двигатель (ДШС), повышающий эффективность систем управления отечественного ракетного вооружения. ДШС разработали для электрической рулевой машины (ЭРМ, Выпускается на СЭГЗ по заказу московского АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»), которая регулирует подачу топлива на каждое сопло ракеты, за счет чего она может корректировать направление своего полета.

Как сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2019» генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев, применение шагового двигателя повысило эффективность рулевой машины на 25-30%.

Фото: АО "СЭГЗ"

«Это стало возможным благодаря биполярной системе, применяемой в нашем двигателе. Сама система рулевой машинки и двигателя универсальна, и при небольших модификациях применима как для различных видов ракетного вооружения, так и для других направлений. Например, аналогичное устройство производства СЭГЗ должно обеспечить безаварийную посадку российского десантного модуля международной исследовательской миссии по изучению Марса «ЭкзоМарс — 2020»,— сказал Алексей Беляев.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» — производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также – гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.