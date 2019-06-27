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Фото: Volkswagen

Volkswagen запустил фирменный каршеринг электромобилей

Компания Volkswagen объявила о запуске фирменного каршеринга, в котором для аренды доступны только электромобили.

Сервис WeShare начал работу в Берлине и предлагает клиентам 1,5 тыс. электрических хэтчбеков Volkswagen e-Golf. Позднее в парке прокатчика появится 500 электромобилей Volkswagen e-up!, а в середине 2020 года в каршеринге будет доступен и новый электромобиль Volkswagen ID.3.

В следующем году WeShare появится в немецком Гамбурге, а также в чешской Праге — ожидается, что там станут использовать электромобили Skoda.

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