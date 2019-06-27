Рудный налог потратят на месте

Минфин Красноярского края уточнил, что идея о передаче региону около 4,5 млрд руб. в год налога на добычу многокомпонентных руд (сейчас уплачиваются в федеральный бюджет) не предполагает ограниченного срока действия и рассматривается как один из механизмов поддержки краевого бюджета. В случае отказа край будет искать другие механизмы его пополнения. НДПИ на эти руды в Красноярском крае платят четыре компании: ГМК «Норильский никель» и входящее в него ООО «Медвежий ручей», а также структуры совладельца «Мегаполиса» и «Дикси» Игоря Кесаева — Горевский ГОК и Новоангарский обогатительный комбинат.

В минфине Красноярского края “Ъ” разъяснили позицию региона по вопросу передачи ему федерального норматива начисления НДПИ на многокомпонентные руды. С такой просьбой обратился губернатор края Александр Усс, отмечая, что эта мера позволит региону погасить 30 млрд руб., потраченных на проведение Универсиады-2019 (см. «Ъ-Онлайн» от 26 июня).

Как уточнили “Ъ” в минфине, начисление НДПИ в виде многокомпонентных комплексных руд в 2018 году составило 6,8 млрд руб. (по нормативу распределения в бюджет субъекта, который получает 60% НДПИ, а 40% уходит в федеральный бюджет). «Передача в бюджеты субъектов РФ 100% норматива НДПИ в виде многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, позволит перераспределить в бюджет края дополнительно 4,5 млрд руб. в год»,— сообщили в ведомстве. Однако данное предложение — это один из механизмов поддержки краевого бюджета, поэтому минфин края не использует метод прямого счета для определения срока компенсации расходов на Универсиаду. В целом, уточнили там, изменения в Бюджетный кодекс РФ не предполагают ограниченного срока действия нормативов отчисления по налоговым и неналоговым платежам.

В минфине пояснили, что мера коснется четырех предприятий Красноярского края, однако не перечислили их, ссылаясь на налоговую тайну.

По информации “Ъ”, помимо «Норильского никеля» — основного плательщика НДПИ по многокомпонентным рудам, на которого приходится более 80% всего объема выплат,— НДПИ по «дорогой» ставке (730 руб. за тонну для руд с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы) также отдельно платит входящее в «Норникель» ООО «Медвежий ручей», по «дешевой» (270 руб. за тонну) — Горевский ГОК и Новоангарский обогатительный комбинат, принадлежащие совладельцу табачного дистрибутора «Мегаполис» и розничной сети «Дикси» Игорю Кесаеву и партнерам.

«Краевой бюджет, утвержденный на 2019–2021 годы,— сбалансированный документ, который будет исполняться в плановом режиме независимо от решения по НДПИ»,— сказали в минфине Красноярского края. Финансовая ситуация в целом в крае устойчивая, добавляют там, госдолг стабилизирован. «Отрицательное решение по вопросу передачи НДПИ будет означать только одно: край продолжит поиск других возможных механизмов по привлечению дополнительных средств в краевой бюджет»,— сообщили “Ъ” в ведомстве. Но прецеденты передачи федерального норматива НДПИ регионам есть: так, на постоянной основе в Бюджетном кодексе передано 100% норматива НДПИ в виде природных алмазов — он поступает в бюджеты Якутии и Архангельской области.

Елена Морозова, Новосибирск; Наталья Скорлыгина