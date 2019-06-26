Александр Усс делает рудный выбор

Красноярский край предложил передать региону федеральную часть налога на добычу многокомпонентных руд, чтобы компенсировать затраты на Универсиаду. По словам губернатора Александра Усса, вопрос уже прорабатывался Минфином, который накануне выступил против. Источники “Ъ” говорят, что идея губернатора может быть связана не только со снижением госдолга в 103 млрд руб., но и с поиском источников финансирования реализации на территории края инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил неожиданный способ компенсации затрат региона на проведение Универсиады-2019 — путем передачи региону «на три-пять лет норматива зачисления по НДПИ для многокомпонентных руд», цитирует выступление губернатора во время выступления на «часе субъекта» в Совете федерации «РИА Новости».

«Вопрос этот в Минфине предварительно прорабатывался, и, как нам представляется, его решение вполне реально, поскольку руды такого плана есть только у нас, на наших северных территориях»,— добавил господин Усс.





Траты региона, указал губернатор, за пять лет составили 30 млрд руб. Ранее красноярские власти предлагали передать краю федеральную часть НДПИ для снижения накопленного госдолга в 103 млрд руб.

С 2017 года НДПИ в части многокомпонентных руд, добываемых на участках недр, полностью или частично расположенных на территории Красноярского края, составляет 730 руб. за тонну для дорогих руд (с содержанием меди, никеля или металлов платиновой группы) и 270 руб. за тонну — для всех остальных. Федеральный норматив составляет порядка 4,5 млрд руб. в год.

В Минфине и Минприроды не ответили на запрос “Ъ”, в «Норильском никеле» отказались от комментариев. Ранее в Минфине говорили, что против этой инициативы, и предлагали предусмотреть единовременную дотацию в бюджете нынешнего года и вернуться к этой теме в следующем году.

Как сообщил “Ъ” источник в промышленных кругах, запрос властей может быть связан и с поиском средств на реализацию на территории края комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Мероприятия в Красноярском крае оцениваются в 1,25 трлн руб. до 2027 года. Среди них — «Южный кластер» «Норникеля», развитие инфраструктуры и освоения ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района, создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Емельяново и Черемшанка и так далее. Проект также реализуется на территории Хакасии и Тувы.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина