Подмосковные власти опубликовали карту камер на дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало карту стационарных комплексов фотовидеофиксации. Также опубликован список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации.

Всего в Подмосковье в целях пресечения правонарушений дорожного движения и снижения смертности работает более 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов. Контроль за ними осуществляется через ГЛОНАСС/GPS координаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков: комплексы фотовидеофиксации снижают аварийность.

По данным регионального Минтранса, в результате работы камер за пять месяцев 2019 года аварий на подмосковных трассах стало на 8% меньше, количество погибших снизилось на 7%, а пострадавших стало меньше на 12%.

Подробнее о работе камер в Подмосковье — в материале "Ъ" «ГИБДД переходит к арифметическим действиям».