В случае прекращения ДРСМД Пентагон и НАТО не планируют размещать новые ядерные ракеты в ЕС

НАТО и США не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования на территории Европы, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер по результатам встречи с представителями альянса. Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал аналогичное заявление.

«У нас бы продуктивный разговор с Группой ядерного планирования НАТО и Советом Альянса относительно нарушений Россией ДРСМД. Мы не планируем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не хотим новой гонки вооружений»,— написал и. о. министра обороны США в своем Twitter.

Вчера, 26 июня, на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны НАТО господин Столтенберг сообщил журналистам о решении альянса не размещать новые ядерные ракеты в Европе после прекращения существования Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам генсека, меры НАТО в случае прекращения договора будут «оборонительными, но не зеркальными».

ДРСМД (соглашение запрещает производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км) истекает 2 августа. США и члены НАТО считают, что этот договор нарушает российская ракета 9М729 и ее нужно уничтожить. Москва заявляет, что дальность ее полета не превышает 500 км и условия соглашения не нарушаются. В феврале США сообщили о временном прекращении участия в ДРСМД. После сообщения Вашингтона о начале процедуры выхода из договора президент России Владимир Путин объявил о симметричном ответе и приказал министру обороны начать разработку запрещенных ранее классов ракет.

Подробнее о зеркальном ответе России на выход США из ДРСМД читайте в материале “Ъ” «Ракеты в свободном полете».