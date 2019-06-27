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Два инвестора участвуют в переговорах по заводу Ford во Всеволожске

В переговорах с компанией Ford по производственной площадке во Всеволожске участвуют две компании. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По его словам, интерес к заводу со стороны инвесторов есть, отмечает ТАСС.

Господин Ялов добавил, что только 28 сотрудников завода Ford не согласились с предлагаемой компанией программой сокращения, предполагающей выплаты компенсаций.

Напомним, о закрытии предприятия во Всеволожске стало известно весной. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что завод может быть выставлен на торги.

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