Мужские ценности

Дважды в год устраиваемая во флорентийском Фортецца-да-Бассо выставка мужской моды Pitti Uomo со стороны, возможно, выглядит ярмаркой удивительного тщеславия — спасибо сотням гостей, дендизму которых не страшна даже тосканская жара (а это добрые плюс 30!). Pitti Uomo — по-прежнему один из основных поставщиков джентльменского стритстайла и хлеб для фотографов. Но и другие, более серьезные миссии осуществляет исправно: и байеры, и журналисты непременно раскапывают здесь десяток-другой интересных марок.

Для этого, правда, приходится совершить целое путешествие: территория крепости огромная (Алессандро де Медичи, некогда заказавший эти 80 квадратов, знал, что такое размах), марок — больше тысячи, и, чтобы познакомиться с любой из них поближе, необходимо уделить хотя бы пять-десять минут разговору с владельцем корнера. Так что приходится смириться: «одолеть» все марки даже за четыре дня, что длится выставка, решительно невозможно. Тем не менее этого срока хватает, чтобы выискать в причудливой мозаике из итальянских и заезжих брендов (кажется, соотношение приближается к 1:1) жемчужины. Речь не всегда о совсем новых марках — многие из них на плаву не первый год, а то и десятилетие, но все еще не то чтобы растиражированы. А значит, это шанс собрать действительно самобытный гардероб.

Ring Jacket

Славная японская марка взялась за дело еще в середине 1950-х, целью было создавать готовые костюмы, которые мало в чем уступали бы сшитым на заказ. Сперва равнение держали на американский стиль преппи, но в 1980-х, когда весь мир заговорил об итальянских костюмах, изучили неаполитанские технологии (лацканы стали шире, плечи — «мягче») — и с тех пор их придерживаются, создавая одни из самых добротных костюмов в жанре off-the-rack. Предмет особой гордости — ткани: некоторые из них созданы специально для Ring Jacket. Например, Balloon из стопроцентной шерсти: по уровню комфорта легко потягается с трикотажем, но при этом отлично держит форму и практически не мнется.

Craftsman Co.

Юный — на свет появился только в 2015 году — гонконгский бренд не гонится за трендами: основатели предпочитают вечные ценности и явно неравнодушны к кинематографу. Хотите пальто вроде того, что носил герой Ричарда Гира в «Американском жиголо»? Есть. Куртку вроде той, что была у таксиста Трэвиса Бикла? Тоже имеется. А еще можно сшить на заказ (марка работает и в жанре made-to-measure) бомбер, как у Стива Маккуина. Интереснее всего, впрочем, белоснежная рубашка-хенли с короткими рукавами, созданная в коллаборации с гонконгской фабрикой Lee Kung Man, чье исподнее в свое время популяризировал Брюс Ли. Собственно, версия Craftsman Co. максимально близка к той, что носил актер.

Bourrienne Paris X

Французский монобренд примечателен уже тем, что его основал Шарль Бегбедер — старший брат прозаика Фредерика Бегбедера. Вернее, сперва предприниматель приобрел отель Bourrienne, что в 10-м округе Парижа. А там уже и идея марки, специализирующейся на белоснежных рубашках, не заставила себя ждать: когда-то Bourrienne был пристанищем инкруаяблей, а уж эти молодые люди знавали толк в хороших рубашках. На ластовице каждой вышита римская цифра: классика — под номерами I и II, а вот в VI или VII вы, скорее всего, начнете походить на Шатобриана, что тоже по-своему заманчиво: немного романтизма никому не повредит.

Casablanca 1942

Кажется, создательница обувной марки, основанной пять лет назад, чуть прогадала с названием: вобьешь его в Google — и поисковая машина непременно напомнит про оскароносный фильм Майкла Кертица. Что, впрочем, не будет лишним: дизайнер Габриела Лигендза действительно вдохновилась романтической кинодрамой — более того, легенда гласит, что сама идея пришла ей в голову на марокканском побережье. Придумывая идеальную обувь для Рика Блейна, Габриела ухватилась за прочную рафию, которую пустила на лоферы и эспадрильи. Плетением занимаются в Марокко, а вот все остальное уже на совести итальянцев — все-таки в вопросах создания обуви равных им практически нет.

Peppino Peppino

Хоть Pitti Uomo и выставка мужской моды — что следует даже из названия — иногда сюда заносит и исключительно женские бренды (впрочем, существует ли в наше время нарушений гендерных протоколов что-то исключительно мужское или женское?). Peppino Peppino как раз из таких. Основательница Симона Тестуччи годами фанатела от японского денима, и изначально Peppino Peppino — название блога о соответствующей эстетике. Но, поскольку у Симоны за плечами долгая карьера в фэшн-индустрии, оставаться сторонним наблюдателем она не смогла и запустила собственный бренд. Пока он предлагает всего девять продуктов: среди них не только джинсы — все непременно мешковатые, как любит сама Тестуччи, но и, скажем, эталонный комбинезон, в котором можно сойти за Марио из одноименной игры.

Яна Лукина