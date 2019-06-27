YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций. Теперь пользователь сможет удалять предложения из каналов, которые он не захотел смотреть. Также можно запретить весь канал целиком. Раздел Up Next будет предлагать разные видео, собранные по темам, например музыкальные клипы. Еще можно будет узнать, почему то или иное видео попало к пользователю в рекомендации.

«Иногда мы рекомендуем ролики на основе того, что другие пользователи с похожими интересами любили и смотрели в прошлом,— заявил менеджер по продуктам YouTube Эссам Эль-Дардири.— Наша цель — объяснить, почему эти видео появляются на вашей домашней странице, чтобы помочь вам найти видео с новых каналов, которые вам могут понравиться».

В компании утверждают, что нововведения внедряются для большего контроля пользователя над главной страницей, а также из-за опасений по поводу распространения вредоносного контента по алгоритму рекомендаций.

Новые функции доступны во всем мире в приложении YouTube для Android и iOS и в ближайшее время появятся на настольных компьютерах.