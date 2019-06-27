Глава саратовского минздрава назвала еще одну причину проблемы обеспечения диабетиков инсулином

На аптечном складе и в сети аптек Саратовской области имеется двухмесячный запас инсулина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева по итогам визита главы региона на склад.

По словам министра здравоохранения Наталии Мазиной, задержки по инсулиновым препаратам, информация о которых прозвучала на прямой линии президента Владимира Путина, возникают, в том числе из-за того, что федеральные льготники, выбравшие компенсацию вместо лекарственного обеспечения, обращаются также за региональной льготой. Лекарств требуется больше, чем было запланировано изначально. Господин Радаев поручил министру подготовить предложения, позволяющие избежать подобного.

Ранее госпожа Мазина заявляла, что причиной проблем с обеспечением лекарствами является срыв аукционов на их поставку.

Напомним, ранее "Ъ-Средняя Волга" писал о проблемах с обеспечением сахароснижающими препаратами льготников (см. №105 от 20.06.2019 «Инсулин на грани срыва») и отсутствии препаратов для вакцинации и тестов на туберкулез (см. №110 от 27.06.2019 «Саратов провалил пробу Манту»).

Марина Ковалева