УФАС возбудило дело в отношении сети «О`Кей» после рекламы бренди

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по факту нарушения п.3 ч.3 ст.5 Закона о рекламе в отношении торговой сети «О`Кей». Дело было возбуждено по заявлению жителя города Иваново, который не нашел на прилавках магазина бренди одной из ведущих марок, заявленного в качестве акционного товара. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

В ходе заседаний комиссия УФАС установила, что указанный алкогольный напиток действительно рекламировался торговой сетью как товар со скидкой. Реклама сопровождалась информацией о том, в каких супермаркетах он не представлен или его продажа ограничена. Однако город Иваново в этом списке отсутствовал. Следовательно, «О`кей» должен был поставить его в этот магазин, посчитали антимонопольщики.

В итоге комиссия решила, что распространенная ООО «О`Кей» реклама является недостоверной. Теперь торговой сети может грозить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.