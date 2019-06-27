Губернатор Новосибирской области усилил контроль над ремонтом дорог

В регионе продолжается масштабная реконструкция дорожного полотна, которая сегодня проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Губернатор Новосибирской области побывал на строительных площадках в Новосибирске, Бердске и Искитиме, раздав ряд поручений.



В частности, глава региона подчеркнул, что основной акцент по дорожным работам сегодня — на качество, и спрос за него усиленный. «Дефектов не так много, но даже на единичные дефекты будет достаточно жесткая реакция. Уже есть яркий пример, когда заказчик заставил подрядчика заменить 5000 кв. м нижнего выравнивающего слоя, не соответствовавшего требованиям технологии. Также мы обращаем пристальное внимание на выполнение работ по гарантийным случаям», — пояснил Андрей Травников.

Всего в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», который является частью нацпроекта БКАД, в 2019 году будут отремонтированы 117 участков автомобильных дорог общей протяженностью 159,9 км. Кроме автодорог регионального значения, в 2019 году также приведут в нормативное состояние 57 дорожных объектов на улично-дорожной сети городских округов, в том числе 37 объектов в самом Новосибирске, шесть — в Бердске, один — в Искитиме, два — в Оби, три — в Кольцово, общая протяженность которых составляет 38,7 км. Также в 2019 году будут ликвидированы пять мест концентрации ДТП в Новосибирске.

На 117 запланированных в этом году дорожных объектов по итогам аукционных процедур определены подрядные организации, заключены государственные и муниципальные контракты. «На большинстве из них работы уже идут. Некоторые объекты, подобные улице Лунной в Бердске, готовят к сдаче к середине июля»,— отметил губернатор.

В Бердске глава региона отреагировал на обеспокоенность местных жителей, которые возмутились ликвидацией парковочных карманов на улице Лунной. Площадки были упразднены из-за их небезопасности, а на их месте организованы пешеходные переходы.

Андрей Травников потребовал проработать вопрос по организации новых парковочных карманов. «Если действительно есть возможность компенсировать дефицит парковок через расширение съезда, то давайте на это пойдем. Думаю, затраты не такие большие»,— отметил губернатор.

Общий бюджет на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019–2024 годах составляет 39,6 млрд руб., из которых 8,2 млрд руб. за счет федерального бюджета, 29,1 млрд руб. — областного бюджета и 2,3 млрд руб. за счет бюджетов городских округов Новосибирской области. В 2019 году объем финансирования мероприятий регионального проекта составляет 5,5 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — средства федерального бюджета, 2,7 млрд руб. — областное финансирование.