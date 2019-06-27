В Сочи задержали человека, которого ранее приняли за Цапка

В Адлерском районе Сочи задержан Виталий Никифоров, которого ранее потерпевшие по делу «цапковских» приняли за главаря банды Сергея Цапка, сообщил “Ъ” старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. В ближайшее время Задержанному будет избрана мера пресечения за совершение серии краж.

Как ранее сообщал “Ъ”, краснодарская юридическая компания «Центр правосудия» от имени потерпевших обратилась в прокуратуру края с просьбой проверить обстоятельства появления в социальных сетях фотографии с места аварии в Сочи, на фото изображен мужчина, имеющий сходство с Сергеем Цапком. Потерпевшие выражали опасение, что на самом деле Цапок жив, а его смерть в СИЗО в июле 2014 года якобы была инсценировкой.

Прокуратура установила, что на самом деле на фото изображен 32-летний житель Кореновского района Виталий Никифоров, находящийся в розыске. По данным прокуратуры, Никифоров подозревается в совершении краж из квартир и из автомобиля. Меру пресечения Виталию Никифорову будет избирать суд в Кореновске, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар