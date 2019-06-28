Камень счастья 20 украшений с бирюзой на жаркое и не очень лето

Традиционно бирюзу в Европу с Востока привозили турецкие купцы, отсюда ее английское название turquoise. Долгое время ее считали материалом для бижутерии, но новая мода на поделочные камни привела к тому, что бирюзу стали широко использовать в коллекциях высокого ювелирного искусства. С бриллиантами или без, но этот камень цвета неба и моря идеальный для лета.

Сегодня одними из главных поставщиков бирюзы считаются Иран и Южная Америка. Востоку посвящена коллекция «Самарканд» самого известного российского ювелира современности Ильгиза Фазулзянова. Небесную синеву — доминирующий цвет в архитектуре Узбекистана — передают цветные эмали и бирюза.

Идеальный цвет бирюзы — ярко-голубой. Зеленоватый оттенок говорит о том, что это менее качественный камень. На Востоке издревле считается, что нужно дарить изделия из яркой, «молодой» бирюзы, тогда они станут талисманом счастья.

Усилить же магию можно с помощью золота и бриллиантов. Например, в виде браслета из легендарной коллекции Serpent Boheme парижского дома Boucheron или серег кольцами от Pasquale Bruni.

Мода на циферблаты часов из поделочных камней дошла даже Rolex. Новинка нынешнего года с бирюзой и бриллиантовым безелем выглядит безупречно летней, как, впрочем, и модели Piaget или Dior.

С легкими летними платьями и загорелой кожей идеально смотрятся длинные сотуары. Такие есть у Chopard и Pomellato.

Марина Волкова