В Челябинске начался процесс расширения полномочий городских районов

Заксобрание Челябинской области одобрило в первом и третьем чтении изменения в закон о разграничении полномочий между Челябинским городским округом и его районами. Органам местного самоуправления передали права на составление карт-схем прилегающих территорий. В областном парламенте подчеркивают, что это только начало работы по реформированию системы местного самоуправления в Челябинске.

С инициативой о передаче районам полномочий по составлению карт-схем прилегающих территорий в заксобрание области вышли депутаты челябинской гордумы. Спикер горсобрания Станислав Мошаров считает, что эта работа позволит закрепить за каждой территорией ответственного за ее содержание. «Каждый район должен составить карту-схему, на которой вся земля района разбита на участки, закрепленные за ответственными лицами, так, чтобы в городе не осталось “белых пятен”. Предприниматели, которые занимаются бизнесом, даже в многоквартирных домах, будут обязаны содержать территорию вокруг магазина в порядке. Оставшиеся участки — дороги, межквартальные, междворовые проезды будут закреплены за муниципалитетом или районами»,— заявлял Станислав Мошаров.

Председатель комитета заксобрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин подчеркнул, что работа по расширению полномочий внутригородских районов Челябинска будет продолжена. «Есть намерения – больше наполнять полномочиями внутригородские районы с конкретными полномочиями с конкретной финансовой бюджетной поддержкой», - рассказал господин Брагин. По его словам, это связано с тем, что муниципальная реформа, запущенная в 2014 году, не работает так, как планировалось, и нуждается в изменениях.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», врио губернатора региона Алексей Текслер предложил увеличить отчисления районам Челябинска. В заксобрании области сообщили, что в районы города в 2019 году будет передано 15% от налогов, полученных по упрощенной системе, это около 570 млн руб. Помимо этого, господин Текслер предложил создать в каждом районе города административные комиссии по контролю за соблюдением правил благоустройства, с правом штрафовать нарушителей.