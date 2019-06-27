Суд отказал резиденту игорной зоны «Азов-Сити» в иске к властям на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал в иске бывшему резиденту ликвидированной игорной ООО «Роял тайм групп» зоны «Азов-Сити», сообщается в материалах картотеки суда.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в декабре прошлого года компания подала иск к Министерству финансов РФ с намерением взыскать 1,3 млрд рублей убытков и 718 млн руб. упущенной выгоды.

Игорная зона «Азов-Сити» прекратила работу 31 декабря прошлого года по распоряжению премьер-министр России Дмитрия Медведва. Закон о ликвидации первой в России игорной зоны был принят два года до подписания докуметна, но резиденты «Азов-Сити» до последнего момента надеялись, что проект в том или ином виде сохранится. Общие убытки резидентов — казанского ООО «Роял Тайм» и краснодарского ООО «Шамбала» — могут составить 6,9 млрд руб., однако компенсация для них законом не предусмотрена.

Подробнее о закрытии игорной зоны «Азов-Сити» читайте в материале «Ъ-Юг» «Азов больше не Сити»

Дарья Голякова